В Перми руководитель вуза отправится в колонию на шесть с половиной лет

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру, он признал виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Конкретно речь идет об организации директором вуза в 2018–2020 годы системы незаконных поборов денежных средств, которые четверо его подчиненных получали в виде стимулирующих выплат. Всего они передали ему таким путем 1,4 миллиона рублей.
Кроме того, он фиктивно принял на работу в вуз трех человек. На работу они не ходили, а их зарплата тоже доставалась директору. В этом случае его «премия» составила еще 3,7 миллиона рублей.
Помимо пребывания в колонии, ему теперь предстоит выплатить еще и штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор может быть еще обжалован.