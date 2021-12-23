Женщина погибла в ДТП с двумя иномарками и грейдером на трассе под Екатеринбургом

На месте происшествия работали оперативные службы. Бригады скорой доставили пострадавших в больницу. Дети напуганы, они ждут своего отца. Сам он остался на месте ДТП. У мужчины шок от произошедшего. Его погибшей супруге было чуть за тридцать. Семья возвращалась домой в Тюмень. Мужчина ехал с остановками, но сказалась усталость.