Без вести пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле разыскивают четвертый день

Полицейские и волонтеры в Нижнем Тагиле разыскивают Владимира Безносова. Мужчине 66 лет, 20 декабря этого года он вышел из дома и пропал без вести. Где он и что с ним — этого никто не знает.
Рост мужчины — 162 сантиметра. Телосложение нормальное, волосы седые, а глаза серо-зеленые.
Владимир Безносов был одет в черную куртку, синие спортивные штаны, черную шапку. На ногах ботинки коричневого цвета.
О местонахождении мужчины просят сообщать по номеру 89530530483 волонтерской организации «ЛизаАлерт» или звонить на 911.