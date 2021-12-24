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Эхо «лихих 90-х»: на Урале раскрыли убийство 27-летней давности

24 декабря 2021, 12:54
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловские следователи и полицейские раскрыли убийство женщины, совершенное летом 1994 года в Екатеринбурге.

Это убийство потрясло Екатеринбург. 31 августа 1994 года у железнодорожной станции «Верх-Исетский завод» по улице Черепанова случайно нашли тело женщины. Характер ранений не вызывал сомнений у сотрудников милиции. Свердловчанку убили каким-то острым предметом. Раскрыть преступление пытались много лет. Отрабатывались самые различные версии, но в итоге дело зашло в тупик. И только недавно подозреваемый был установлен и изобличен. Им оказался мужчина, промышлявший тогда грабежами.

Свою жертву злоумышленник подкараулил в кустах. Место у железной дороги малолюдное, вот и устроил засаду. Он хотел припугнуть женщину ножом, отобрать все деньги и скрыться. Но горожанка оказала ожесточенный отпор, распылив в лицо нападавшего газовый перцовый баллончик, после чего закричала. Взбешенный этим грабитель ударил женщину в грудь. Спугнувшие преступника прохожие вызвали ей скорую помощь, но в больнице пациентка умерла.

Через много лет правоохранительные органы вернулись к расследованию. Оказалось, что в полной мере материалы по этому делу не были тогда, в «лихие 90-е», отработаны. Мужчину задержали и предъявили обвинение. Свою вину он признал частично.

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#Екатеринбург#Женщина#Убийство#Новости УрФО#Происшествия
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