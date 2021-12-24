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Концерт балалаечников прошел с аншлагом в Нижнетагильском колледже искусств

24 декабря 2021, 15:32
Фото: ГБПОУ СО "Нижнетагильский колледж искусств"
Концерт «Балалайка собирает друзей» прошел 18 декабря в концертном зале Нижнетагильского колледжа искусств.

Мероприятие проходит уже четвертый год подряд. Его идейным вдохновителем стал преподаватель колледжа Илья Перевозкин. Цель — преодолеть пренебрежительное отношение к балалайке.

В концертной программе этого года приняли участие ученики его класса, которые исполнили обработки известных народных произведений и современные композиции, сообщили в ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств».

Фото: ГБПОУ СО "Нижнетагильский колледж искусств"

Ввиду коронавирусных ограничений не все желающие смогли посетить концерт, тем не менее, он все равно прошел с аншлагом.

Желаю, чтобы концерт «Балалайка собирает друзей» проходил в колледже каждый год. Может быть, и я смогу в нем поучаствовать как артист,поделился ученик детской музыкальной школы, присутствовавший на концерте.

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#Концерт#Школа искусств#Нижний Тагил#Общество
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