Опасность распространения «Омикрона» объяснил академик РАН Александр Гинцбург

Россияне взбудоражены новостями о новом штамме коронавируса. «Омикрон», так он называется, распространяется по планете с пугающей скоростью. Всемирная организация здравоохранения сообщает о зарегистрированных смертельных случаях.
Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург прокомментировал создавшуюся ситуацию, сообщают Новые Известия со ссылкой на канал Россия 24. По словам ученого, новый штамм COVID «Омикрон» вряд ли является более болезнетворным, чем все его предшественники. Но он лучше адаптируется и «распространяется в популяции быстрее», указал академик, говоря о нависшей угрозе.
Гинзбург считает, что заражений среди не вакцинированных от опасного заболевания может достичь очень больших значений. Как результат, система российского здравоохранения будет вновь работать с перегрузкой и, в конце концов, не выдержит. Последствия этого для заболевших и стационаров не предсказуемы.
Другой специалист, Анатолий Альтштейн, опираясь на предварительные данные об «Омироне», выразил схожее мнение. Он считает, что этот штамм вируса не будет смертоноснее, чем «Дельта».