Опасность распространения «Омикрона» объяснил академик РАН Александр Гинцбург

Гинзбург считает, что заражений среди не вакцинированных от опасного заболевания может достичь очень больших значений. Как результат, система российского здравоохранения будет вновь работать с перегрузкой и, в конце концов, не выдержит. Последствия этого для заболевших и стационаров не предсказуемы.