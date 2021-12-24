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Создать музей свердловского рок-клуба в Екатеринбурге предложили в епархии

24 декабря 2021, 11:33
Фото: 1MI
Музей свердловского рок-клуба планируется создать в здании епархиального дома в Екатеринбурге. Там ранее располагался рок-клуб. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее сообщалось, что будет реконструировано здание на улице Володарского, чтобы разместить там духовно-просветительский центр, пишет ТАСС.

Митрополит заявил, что готов к переговорам с представителями рок-клуба о создании музея. Он уточнил, что на данный момент проводится строительная экспертиза здания, а также составляются сметы для переоборудования под концертный зал.

Епархиальный дом появился в начале ХХ века для Православного церковного братства святого праведного Симеона. В советское время он был расширен и стал уже Домом культуры совторгслужащих имени Профинтерна. А с 1986 по 1991 года там располагался рок-клуб.

#Епархия#Рок#Екатеринбург#Новости УрФО#Общество
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