Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге заморожено из-за COVID-19

Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Сейчас «Фонд святой Екатерины», который был создан для реализации проекта, пытается помогать в борьбе с пандемией, и эта задача, по словам Кульберга, важнее.
Однако митрополит отметил, что надеется вернуться к вопросу строительства храма, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется.
Напомним, что собор был разрушен в 1930 году. Изначально его планировали отстроить в центре столицы региона, однако после массовых акций протеста весной 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос среди горожан. По его итогам новым местом строительства храма была выбрана территория бывшего Приборостроительного завода.