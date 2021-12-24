Житель Первоуральска получил 6,5 лет за убийство из мести на АЗС

Конфликт произошел 9 июля этого года в Первоуральске. Его участниками были двое мужчин, один из которых когда-то обманул другого. Увидев своего обидчика на автозаправке, 47-летний злоумышленник тут же на него набросился с кулаками. Потом пустил в ход какой-то тупой предмет, подвернувшийся под руку. А когда жертва перестала подавать признаки жизни, сбежал.
Пока нападавший скрывался от полиции, 49-летний пострадавший скончался в больнице. Полученные им травмы оказались не совместимыми с жизнью.
Подозреваемого запомнили свидетели на АЗС. Полицейские установили его местонахождение и задержали преступника. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении СК.