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Житель Первоуральска получил 6,5 лет за убийство из мести на АЗС

24 декабря 2021, 12:23
Фото: 1mediainvest.ru
Суд Первоуральска вынес приговор в отношении мужчины, который убил человека на автомобильной заправочной станции.

Конфликт произошел 9 июля этого года в Первоуральске. Его участниками были двое мужчин, один из которых когда-то обманул другого. Увидев своего обидчика на автозаправке, 47-летний злоумышленник тут же на него набросился с кулаками. Потом пустил в ход какой-то тупой предмет, подвернувшийся под руку. А когда жертва перестала подавать признаки жизни, сбежал.

Пока нападавший скрывался от полиции, 49-летний пострадавший скончался в больнице. Полученные им травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Подозреваемого запомнили свидетели на АЗС. Полицейские установили его местонахождение и задержали преступника. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении СК.

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#Суд#Первоуральский городской округ#Первоуральск#Нетрезвый мужчина#Мужчина#Убийство#Происшествия
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