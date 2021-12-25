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Е-mail стал причиной эвакуации тысячи свердловчан из ТЦ «Кит» в Екатеринбурге

25 декабря 2021, 13:10
Фото: 1МI
Стала известна причина массовой эвакуации посетителей ТЦ «Кит» в Екатеринбурге. Письмо криминального характера было отправлено лже-минером по электронной почте. Теперь «шутника» ищет ФСБ.

В Свердловском главке назвали причину массовой эвакуации посетителей одного из ТЦ в центре Екатеринбурга. Неизвестный посредством электронной почты сообщил о минировании здания. Как рассказал Е1 начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, на месте работали все экстренные службы. После осмотра здания и прилегающих территорий, выяснилось, что реальной угрозы нет.

Силовикам помогала полицейская служебная собака по кличке Гризли породы бельгийская овчарка, а также специалисты по взрывным устройствам из предприятия «УралВымпел», рассказал изданию Валерий Горелых.

Теперь лже-минера ищут не только полицейские, но и сотрудники ФСБ.

Торговый центр «Кит» эвакуировали в Екатеринбурге
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#Минирование#ТРЦ Кит#Эвакуация#Валерий Горелых#Новости УрФО#Происшествия
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