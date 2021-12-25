Е-mail стал причиной эвакуации тысячи свердловчан из ТЦ «Кит» в Екатеринбурге

В Свердловском главке назвали причину массовой эвакуации посетителей одного из ТЦ в центре Екатеринбурга. Неизвестный посредством электронной почты сообщил о минировании здания. Как рассказал Е1 начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, на месте работали все экстренные службы. После осмотра здания и прилегающих территорий, выяснилось, что реальной угрозы нет.