Кислотой облили неизвестные автомобили чиновников в Сосьве

Пострадал транспорт заместителя заведующего отделом муниципальной службы, юридической и кадровой работы администрации Ирины Щербаковой и специалиста первой категории того же отдела Сергея Романова. Чиновники считают, что нападение было совершено из-за их профессиональной деятельности, так как они представляют интересы администрации и в судах, сообщает издание «Глобус».
Нападение на авто Щербаковой произошло 27 ноября. На ее Hyundaiслезла краска. Эксперт оценил ущерб в 32 тысячи рублей.
Транспорт Романова пострадал 5 декабря. Сам чиновник утверждает, что около его авто ходил мужчина, который потом быстро ушел с места происшествия. Пока сумма ущерба его автомобилю не установлена.
Полиция уже проводит проверку по данному факту.