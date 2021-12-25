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Кислотой облили неизвестные автомобили чиновников в Сосьве

25 декабря 2021, 06:04
Фото: 1MI
Жидкостью для снятия краски с металла с содержанием кислоты и щелочи облиты автомобили двух чиновников мэрии Сосьвы Свердловской области.

Пострадал транспорт заместителя заведующего отделом муниципальной службы, юридической и кадровой работы администрации Ирины Щербаковой и специалиста первой категории того же отдела Сергея Романова. Чиновники считают, что нападение было совершено из-за их профессиональной деятельности, так как они представляют интересы администрации и в судах, сообщает издание «Глобус».

Нападение на авто Щербаковой произошло 27 ноября. На ее Hyundaiслезла краска. Эксперт оценил ущерб в 32 тысячи рублей.

Транспорт Романова пострадал 5 декабря. Сам чиновник утверждает, что около его авто ходил мужчина, который потом быстро ушел с места происшествия. Пока сумма ущерба его автомобилю не установлена.

Полиция уже проводит проверку по данному факту.

#Сосьва#Автомобиль#Мэрия#Происшествия
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