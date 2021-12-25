TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предоставить жилье одинокой девушке-инвалиду суд обязал чиновников в Екатеринбурге

25 декабря 2021, 12:09
Фото: 1МI
Свердловский областной суд обязал управление соцполитики по Чкаловскому району Екатеринбурга поставить в очередь на жилье одинокую девушку-инвалида. В итоге екатеринбурженке дали жилье.

Свердловчанка, будучи несовершеннолетней, оказалась в специализированных учреждениях. У девушки нет родителей, и она является инвалидом 2 группы с детства, рассказали, а надзорном ведомстве.

Прокуратура Чкаловского района выяснила, что свердловчанка имеет право на предоставление жилья от государства, однако не стоит в очереди на получение квартиры. Родители девушки оставили ее не только без жилплощади, но и без права ее получить к своему совершеннолетию.

Надзорное ведомство обратилось в суд для защиты прав свердловчанки. В итоге девушка получила благоустроенную квартиру.

Материалы по теме
Родственницу депутата Сосьвы обвинила многодетная мать в отказе в улучшении жилья
#Прокуратура#Инвалид#Дети-инвалиды#Квартира#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25