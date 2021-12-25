Свердловские мигранты: зарплаты выше, преступлений меньше

Снижение преступности среди мигрантов в Свердловской области не означает, что их стало меньше. Наоборот, в этом году, по данным Свердловскстата, миграционный прирост в регионе составил 7,7 тысячи человек (прибыло — 12,6 тысячи, выбыло — 4,9 тысячи). Этот показатель существенно выше прошлогоднего, когда прирост составил 5,4 тысячи мигрантов, так как большая часть из них покинула область из-за «коронавирусного» кризиса (прибыло — 15,3 тысячи человек, выбыло — 9,8 тысячи человек). Больше всего приезжих из Узбекистана и Таджикистана.