Застряли в Кольцово приехавшие из Шарм-эш-Шейха свердловчане

В аэропорту «Кольцово» пассажиры рейса Шарм-эш-Шейх-Екатеринбург не могут получить свой багаж. Люди вынуждены сидеть на полу и на багажной карусели, пишет Е1.
По словам пострадавших, среди пассажиров есть дети. Пассажиры рейса из Шарм-эш-Шейха также жалуются, что к ним никто не выходит, не дает воды и не пытается урегулировать ситуацию.
Данную информацию представители перевозчика изданию опровергли. Причина, по которой пассажиры не могут получить багаж, кроется в замерзшем люке багажного отсека двухпалубного «Боинга».