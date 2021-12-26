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Асфальтирование подъездов к мосту на Циолковского ведется в Нижнем Тагиле

26 декабря 2021, 12:16
Фото: скриншот камер "Сети Тагила"
26 декабря асфальтировать подъезды к путепроводу на улице Циолковского начали работники подрядной организации «Уралстройстроймонтаж». Ранее начало этих работ было запланировано на 28 декабря.

На онлайн-видеотрансляции с камер «Сетей Тагила» можно увидеть, что работают два катка и другая спецтехника. На подъездах к путепроводу положат два слоя асфальта. В зимнее время для укладки используют специальную технологию с подогревом.

Движение по мосту на улице Циолковского должно быть открыто 30 декабря. Оно будет организовано по временной схеме по одной полосе в каждую сторону. Ограничение скорости составит 20 километров в час.

Фото: скриншот камер "Сети Тагила"

Напомним, 22 декабря путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле прошел испытания под нагрузкой в 78 тонн. Прогиб пролетных балок составил 5-6 миллиметров при допустимых 20, мост получил положительное заключение экспертов.

Мост на Циолковского в Тагиле прошел испытание под нагрузкой
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