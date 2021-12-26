МЧС: на пожаре в Нижнем Тагиле пострадал человек

Этим утром в жилом доме на улице Учительской загорелась квартира. Огонь возник в квартире на пятом этаже, началось задымление. Сообщение об этом в региональном управлении МЧС получили в 6.16, после чего на место события выехали боевые расчеты, согласно расписанию выезда.