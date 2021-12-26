На подглядывающего в примерочной ТЦ парня пожаловалась модель из Екатеринбурга

По словам девушки, она вязала несколько платьев и отправилась в примерочную, но заметила, что сверху на нее направлена камера телефона. Тогда она выбежала из своей кабинки и отправилась в соседнюю. Там был молодой человек не старше 25 лет. Пострадавшая вызвала охрану, а затем полицию. Также в магазин приехал супруг девушки.