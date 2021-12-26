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На подглядывающего в примерочной ТЦ парня пожаловалась модель из Екатеринбурга

26 декабря 2021, 14:19
Фото: pixabay.com
О том, что за ней в примерочной ТЦ «Гринвич» подглядывал молодой человек, рассказала на своей странице в Instagram модель из Екатеринбурга.

По словам девушки, она вязала несколько платьев и отправилась в примерочную, но заметила, что сверху на нее направлена камера телефона. Тогда она выбежала из своей кабинки и отправилась в соседнюю. Там был молодой человек не старше 25 лет. Пострадавшая вызвала охрану, а затем полицию. Также в магазин приехал супруг девушки.

В результате екатеринбурженка написала заявление в полицию. Она отметила, что пока ждали сотрудников правоохранительных органов, молодой человек успел удалить все фото и видео, которые он снимал.

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#Торговый центр#Екатеринбург#Полиция#Заявление#Новости УрФО#Происшествия
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