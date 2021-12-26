В Нижнем Тагиле во время пожара в многоквартирном доме спасли 12 человек

Диспетчер сразу направил на адрес боевые расчеты. По прибытии первых автоцистерн на место, огнем было охвачено помещение на площади 15 квадратных метров. Борьбу с пожаром вели десять специалистов МЧС. Параллельно с этим осуществлялась спасательная операция. На улицу из задымленного подъезда вывели 12 человек.