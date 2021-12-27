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3 года условно получил экс-директор завода в Кушве за погибшего школьника

27 декабря 2021, 11:40
Фото: 1MI
Бывший директор кирпичного завода в Кувше признан виновным в нарушении требований охраны труда, приведшее к смерти 15-летнего школьника.

Суд приговорил его к трем годам условно и обязал заплатить родственникам погибшего Максима 2 млн рублей за нанесенный моральный ущерб до 14 июня 2023 года. Правда, экс-руководитель сразу заявил, что безработный и живет на иждивении у жены, сообщает «КП-Екатеринбург». Вину он также не признал.

Напомним, что трагедия произошла 2 июля 2020 года. К тому моменту Максим проработал на заводе всего неделю. Школьника поставили работать шихтиовщиком, и из-за отсутствия необходимых ограждений его затянуло в конвейер. От полученных травм он скончался на месте.

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#Смерть#Нарушение правил#Школьник#Происшествия
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