3 года условно получил экс-директор завода в Кушве за погибшего школьника

Суд приговорил его к трем годам условно и обязал заплатить родственникам погибшего Максима 2 млн рублей за нанесенный моральный ущерб до 14 июня 2023 года. Правда, экс-руководитель сразу заявил, что безработный и живет на иждивении у жены, сообщает «КП-Екатеринбург». Вину он также не признал.