Без тепла и света в мороз остался коттеджный поселок под Екатеринбургом

В «МРСК Урала» подтвердили, что на одной из линий случилась авария. Там отметили, что питание было организовано по резервной схеме. На данный момент создается схема, чтобы до минимума снизить последствия и провести ремонт. Также в компании предупредили о возможных кратковременных отключениях. В поселок уже привезли дизель-генераторы. Свет будет возвращен в течение дня.