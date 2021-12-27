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Без тепла и света в мороз остался коттеджный поселок под Екатеринбургом

27 декабря 2021, 09:02
Фото: 1MI
Тепло и электричество было отключено в поселке Косулино под Екатеринбургом. По словам жителей, они сидят без них уже сутки.

Котельная, по словам одного из жителей Сергея, остановилась, а людям приходится согреваться в машинах, пишет Е1. Соседи рассказывают, что вечером 26 декабря в поселке сгорел трансформатор. На данный момент, по словам Сергея, уже везут генераторы и пообещали подключить котельную. В домах, где отопление электрическое, люди мерзнут.

В «МРСК Урала» подтвердили, что на одной из линий случилась авария. Там отметили, что питание было организовано по резервной схеме. На данный момент создается схема, чтобы до минимума снизить последствия и провести ремонт. Также в компании предупредили о возможных кратковременных отключениях. В поселок уже привезли дизель-генераторы. Свет будет возвращен в течение дня.

#Екатеринбург#Поселок#Свет#Новости УрФО#Происшествия
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