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Главная новогодняя елка торжественно открылась в Нижнем Тагиле

27 декабря 2021, 14:31
Фото: TagilCity.ru
Главную елку и ледовый городок официально открыли на Театральной площади в Нижнем Тагиле.

18-метровую ель украсили динамической гирляндой и 40-метровым световым шатром. Новогодний ледовый городок в этом году посвящен героям «Союзмультфильма». Большая композиция посвящена мультфильму про Винни-Пуха и его героям. Через дорогу от Драмтеатра расположился резной сказочный лес из деревьев и кустов с подсветкой, фигурки главного героя и совы. Одной из самых оригинальных скульптур стала кинетическая Баба Яга, которая летает в ступе между опорами освещения.

В торжественном открытии елки и городка принял участие мэр города Владислав Пинаев, который в рамках концертной программы поздравил тагильчан с наступающим праздником.

Новый год — это особенное время, которое объединяет нас вокруг главных ценностей — любви к близким, своему дому, родному городу. Желаю вам счастья, мира, добра и любви! Пусть будут наполнены праздником ваши дома!пожелал Владислав Пинаев.

После выступления главы Нижнего Тагила торжество завершилось фейерверком.

Напомним, что в этом году тагильский новогодний ледовый городок, по версии одного из центральных каналов, вошел в топ лучших по всей России.

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#Владислав Пинаев#Елка#Ледовый городок#Нижний Тагил#Открытие#Новый год#Касается каждого#Эксклюзив#Общество
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