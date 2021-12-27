Главная новогодняя елка торжественно открылась в Нижнем Тагиле

18-метровую ель украсили динамической гирляндой и 40-метровым световым шатром. Новогодний ледовый городок в этом году посвящен героям «Союзмультфильма». Большая композиция посвящена мультфильму про Винни-Пуха и его героям. Через дорогу от Драмтеатра расположился резной сказочный лес из деревьев и кустов с подсветкой, фигурки главного героя и совы. Одной из самых оригинальных скульптур стала кинетическая Баба Яга, которая летает в ступе между опорами освещения.
В торжественном открытии елки и городка принял участие мэр города Владислав Пинаев, который в рамках концертной программы поздравил тагильчан с наступающим праздником.
Новый год — это особенное время, которое объединяет нас вокруг главных ценностей — любви к близким, своему дому, родному городу. Желаю вам счастья, мира, добра и любви! Пусть будут наполнены праздником ваши дома!пожелал Владислав Пинаев.
После выступления главы Нижнего Тагила торжество завершилось фейерверком.
Напомним, что в этом году тагильский новогодний ледовый городок, по версии одного из центральных каналов, вошел в топ лучших по всей России.