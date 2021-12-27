Составлен рейтинг самых продаваемых лекарств в 2021 году

В Российской Федерации в текущем году граждане чаще всего брали в аптеках сосудосуживающие капли, препараты от боли и жара, антибиотики, а также лекарственные средства от болезней желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Список самых востребованных в государстве лекарств составили аналитики Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки). Перечень основан на информации из системы маркировки «Честный ЗНАК». Об этом пишет NEWS.RU. Хитом продаж в России в нынешнем году оказались сосудосуживающие капли в нос — «Ксилометозолин». За год люди приобрели 127 миллионов пачек препарата на сумму превышающую 10,4 миллиарда рублей. Вторая строчка рейтинга досталась жаропонижающему лекарству «Цитрамон». Всего было продано 58,4 миллиона упаковок данного препарата на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров обезболивающее «Ибупрофен». За прошедшие месяцы в РФ реализовали более 54,6 миллиона пачек на 7,2 миллиарда рублей. Следом идет парацетамол. Его люди приобрели 48,4 миллиона упаковок на сумму 1,7 миллиарда рублей. В список самых популярных препаратов также вошли «Омепрозол», «Панкреатин», антибиотик «Цефтриаксон», сердечные препараты «Бисопролол» и «Корвалол», обезболивающее лекарство «Диклофенак».