TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильские тхэквондисты вернулись с предновогоднего турнира с медалями

27 декабря 2021, 16:03
Фото: TagilCity.ru
Тхэквондисты из СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила привезли сразу несколько медалей с предновогоднего турнира. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

Спортсмены из Нижнего Тагила вернулись домой с Новогоднего аттестационного турнира по тхэквондо из Екатеринбурга с несколькими наградами — копилка тагильчан пополнилась 6 золотыми, 8 серебряными и двумя бронзовыми медалями. В соревнованиях принимали участия спортсмены из Сухого Лога, Первоуральска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского и Заречного. За медали 26 декабря боролись около 250 ребят.

Свои награды тагильские тхэквондисты получили в разных весовых и возрастных категориях.

Так золото досталось Христине Путря, Злате Ушаковой, Илье Платонкину, Савелию Наговицыну, Даниилу Якубову и Валерии Кулаковой. Вторыми стали Артем Крюков, Семен Байков, Кристина Едомина, Софья Носкова, Тимофей Кояков, Александр Шандалович, Матвей Статных и Лев Тропин. Бронзу привезли домой Руслана Семячкова и Матвей Глазырин.

Фото: tagilcity.ru

Тренируют ребят Максим Наговицын, Екатерина Выборнова и Елена Небогатова.

Материалы по теме
«Серебро» и три «бронзы» привезли тхэквондисты из Тагила со всероссийского турнира
#Турнир#Тренер#Юпитер#Тхэквондо#СШОР#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25