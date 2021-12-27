В Краснодарском крае в течение суток подтвердились 484 случая коронавируса

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, больные обнаружены в шести городах и 37 районах.
Среди новых заболевших 289 женщин и 195 мужчин. 32 - дети. Самому младшему инфицированному — шесть лет. Самому старшему - 98 лет. К ИВЛ подключено 84 тяжелых больных. Еще пятеро находятся на ЭКМО.
Самое большее число новых инфицированных в столице региона - 114 человек. За сутки умерло еще 23 человека, выздоровело 399 человек. Амбулаторно лечатся 10429 жителей края, 2432 пришлось госпитализировать в стационары.
В связи с инфекцией пришлось закрыть 78 групп в 46 детских садах в таких населенных пунктах, как Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар и в других.