Минприроды РФ планирует привлечь казаков к охране лесов

Ожидается, что казачьи отряды будут обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых территориях и патрулировать леса в случае появления чрезвычайных ситуаций, сообщает Телеграм-канал »Мейстер».
Отмечается, что казаки уже знакомы с данной деятельностью, поскольку осуществляют ее в настоящее время в качестве добровольцев. Таким образом, будет закрыт вопрос с нехваткой сотрудников профильных ведомств.
При этом целью данного нововведения является не только ликвидация дефицита кадров, но и усиление охраны природы и сохранение лесов. Также предполагается, что казаки поднимут свою социальную значимость.
Вместе с тем, по мнению автров «Мейстера», данная меры временная, так как первопричиной кадрового дефицита является низкий уровень оплаты труда сотрудников Минприроды и его ведомств.
«В лесники и инспекторы люди не идут по простой причине — платят им копейки, а работа тяжелая. Да еще и опасная: браконьеры вооружены, и могут не только сопротивляться, но и подать в суд на не слишком юридически защищенного инспектора», — говорится в сообщении.
В качестве примера, авторы канал рассказали о Республике Бурятия, где браконьеры совершили наезд на инспектора заказника Сергея Красикова, а затем подали на него в суд за превышение полномочий. Уголовное дело в отношении представителя власти вызвало возмущение общественности, в итоге суд встал на сторону потерпевшего и удовлетворить требования защиты. Иными словами, данное происшествие показывает всю сложность данной профессии.
Инициатива Минприроды приведет к тому, что казаки-волонтеры, занятые общественно полезным делом в свое свободное время, перейдут в разряд низкооплачиваемых госслужащих, считают авторы канала.
«Если же их труд будет хорошо оплачиваться, то невольно возникает вопрос: а не проще ли было сразу платить достойные деньги сотрудникам лесоохраны, сохраняя в отрасли специалистов и фанатов своего дела? Может и не пришлось бы тогда искать повсюду новые кадры», — резюмировали автора «Мейстера».