Новогодний забег на лыжах пройдет в Нижнем Тагиле

Прием заявок начнется в 14.30 и завершится в 16.30. Первыми стартуют лыжники на дистанцию в три километра. Он состоится в 17.00. В 17.20 начнется забег на дистанцию 5 километров и в 17.45 начнут соревнования лыжники на 7,5 километра. Еще один забег на 10 километров начнется в 18.00. Награждение победителей пройдет в 19.00.