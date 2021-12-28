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Новогодний забег на лыжах пройдет в Нижнем Тагиле

28 декабря 2021, 08:23
Фото: 1MI
Новогодняя лыжная гонка состоится в Нижнем Тагиле 29 декабря. Соревнования посвящены памяти С. Н. Хохлова. Забег пройдет на трассе лыжного комплекса «Аист» на горе Долгая.

В этом году мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Здоровый в Новый год». Костюмы лыжников украсят новогодней атрибутикой. Целью акции является привлечение внимания жителей города к возможности проведения праздников в формате ЗОЖ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Старт планируется массовым, а одежда в классическом стиле.

Прием заявок начнется в 14.30 и завершится в 16.30. Первыми стартуют лыжники на дистанцию в три километра. Он состоится в 17.00. В 17.20 начнется забег на дистанцию 5 километров и в 17.45 начнут соревнования лыжники на 7,5 километра. Еще один забег на 10 километров начнется в 18.00. Награждение победителей пройдет в 19.00.

#ЗОЖ#Спорт#Нижний Тагил#Лыжи#Новый год#Свободное время
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