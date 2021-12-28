Олимпийский чемпион Николай Хабибулин предложил развивать хоккей в Нижнем Тагиле

Я думаю, что это очень важно — развивать студенческий хоккей. Это прекрасный вид спорта. Ребята, которые учатся в институте, хорошо, что занимаются спортом. Хотелось бы, чтобы когда-то они из студентов куда-то шли дальше, в национальный спорт тоже. Не хотелось бы, чтобы они останавливались на этом. Если [в Нижнем Тагиле] есть команда, то почему бы ее и не развивать. Хотелось бы, конечно. Нижний Тагил — это хоккейный город. Здесь замечательный лед и настоящие хоккейные фанаты, подытожил Николай Хабибулин.