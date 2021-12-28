Продажа смартфонов по подписке стартовала в сети МегаФон

За 2021 год на рынок поступило более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители регулярно выпускают новые линейки и у каждой наполнение становится все лучше. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на все новинки, в том числе и от флагманов Apple, Samsung и Xiaomi и регулярно обновлять их.