Свердловские полицейские задержали в сугробе 15-летнего автоугонщика

Инцидент произошел, когда сотрудники дорожно-патрульной службы были на дежурстве. Заметив автомобиль, один из них подал команду водителю на остановку транспортного средства. Однако тот утопил педаль газа в пол и попытался скрыться. Полицейские сели в служебную машину и поехали следом, включив звуковую сирену и проблесковый маячок.
Продолжая движение, нарушитель допустил ошибку управления, машина «потеряла» дорогу и увязла в снегу. Сидевших в ней водителя с пассажиром задержали и отвезли в полицейский участок. Ими оказались знакомые друг с другом подростки. Иномарку у родителей, пока они спали, угнал 15-летний житель поселка Манчаж Артинского района. А подбил его на это приятель, попросив доставить в поселок Арти. Школьник взял ключи, завел двигатель и уехал.
В настоящее время автомобиль на специализированной стоянке. Горе-водитель находится дома. Информация о нарушении направлена в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решается вопрос «о мерах общественного воздействия в отношении законных представителей несовершеннолетнего, а также возможной постановке на профилактический учет самого подростка», сообщили в областной ГИБДД.