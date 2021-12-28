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В Екатеринбурге на улице Крестинского пожар уничтожил иномарку

28 декабря 2021, 02:28
Пожар на улице Крестинского в Екатеринбурге произошел поздним вечером 27 декабря, сообщает главное управление МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании в диспетчерскую службу регионального управления управления МЧС поступило накануне в 23.48. На улицу Крестинского, к одному из многоквартирных домов, были направлены боевые расчеты в составе двух автоцистерн и восьми человек личного состава пожарно-спасательной части ведомства.

Приехав туда, они увидели автомобиль марки "Hyundai Santa Fe". Огонь охватил моторный отсек и салон легковушки, что привело к задымлению.

Борьба с пожаром продолжалась считанные минуты. Автовладельцу теперь, скорее всего, предстоит недешевый ремонт. Как выяснили TagilCity, стоимость такой машины даже в старом кузове, по данным сайтов объявлений о продаже автомобильной техники, стартует с 550 тысяч рублей.

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