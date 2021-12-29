Е-ОСАГО: как застраховать машину онлайн

Е-ОСАГО — это электронный вариант полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Полис ОСАГО призван защитить пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), поэтому и является обязательным для всех владельцев автомобилей в России.
Принцип работы ОСАГО устроен так: в случае ДТП страховая компания возмещает ущерб, причинённый виновником аварии другим её участникам. Материально компенсируется вред здоровью и жизни потерпевших, а также имущественный вред. Основа имущественного вреда — повреждённые автомобили (и не только).
Если ещё два года назад в электронном полисе ОСАГО не было смысла, потому что за отсутствие бумажного варианта можно было получить штраф, то сейчас такая услуга очень популярна среди автомобилистов.
Всё очень быстро меняется и автоматизируется. Действительно, будущее наступает — доказательств тому уйма. В том числе и появление альтернативы бумажному полису ОСАГО — электронного.
Оформление электронного варианта ОСАГО избавляет от необходимости получать полис в офисе страховой компании и беспокоиться за то, есть ли он в машине. Достаточно скачать Е-ОСАГО на телефон и показать инспектору ГИБДД при необходимости электронный документ.
Либо же, чтобы точно не попасться на отсутствии страховки, можно самостоятельно распечатать на принтере любое количество экземпляров Е-ОСАГО и положить в автомобиль. Ситуации бывают разные: нет интернета, разрядилось или сломалось мобильное устройство и прочее.
Е-ОСАГО можно получить где угодно. Электронные виды ОСАГО оформляют все страховые компании, имеющие лицензию на обязательное страхование гражданской ответственности. Другими словами, если компания может оформить ОСАГО, то и в оформлении Е-ОСАГО не будет проблем.
Сделать страховку на машину онлайн можно на сайте banki.ru. Здесь можно выбрать 127 вариантов страховки от 38 надёжных страховых без наценки — представлены прямые цены на электронный полис ОСАГО. Для этого нужно просто ввести госномер, данные по автомобилю заполнятся автоматически.
Для оформления Е-ОСАГО нужны следующие документы:
После покупки электронного ОСАГО вы получите оригинал документа в PDF-файле на свой e-mail. Вся процедура проходит быстро и без необходимости выходить из дома.