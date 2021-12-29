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Е-ОСАГО: как застраховать машину онлайн

29 декабря 2021, 03:59
Фото: pixabay.com
Мало осталось водителей-новобранцев, страхующих авто в офисе. Разберёмся, почему онлайн-страхование более привлекательно и где его оформить.

Е-ОСАГО: определение

Е-ОСАГО — это электронный вариант полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Полис ОСАГО призван защитить пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), поэтому и является обязательным для всех владельцев автомобилей в России.

Принцип работы ОСАГО устроен так: в случае ДТП страховая компания возмещает ущерб, причинённый виновником аварии другим её участникам. Материально компенсируется вред здоровью и жизни потерпевших, а также имущественный вред. Основа имущественного вреда — повреждённые автомобили (и не только).

Е-ОСАГО: преимущества

Если ещё два года назад в электронном полисе ОСАГО не было смысла, потому что за отсутствие бумажного варианта можно было получить штраф, то сейчас такая услуга очень популярна среди автомобилистов.

Всё очень быстро меняется и автоматизируется. Действительно, будущее наступает — доказательств тому уйма. В том числе и появление альтернативы бумажному полису ОСАГО — электронного.

Оформление электронного варианта ОСАГО избавляет от необходимости получать полис в офисе страховой компании и беспокоиться за то, есть ли он в машине. Достаточно скачать Е-ОСАГО на телефон и показать инспектору ГИБДД при необходимости электронный документ.

Либо же, чтобы точно не попасться на отсутствии страховки, можно самостоятельно распечатать на принтере любое количество экземпляров Е-ОСАГО и положить в автомобиль. Ситуации бывают разные: нет интернета, разрядилось или сломалось мобильное устройство и прочее.

Е-ОСАГО: оформление

Е-ОСАГО можно получить где угодно. Электронные виды ОСАГО оформляют все страховые компании, имеющие лицензию на обязательное страхование гражданской ответственности. Другими словами, если компания может оформить ОСАГО, то и в оформлении Е-ОСАГО не будет проблем.

Сделать страховку на машину онлайн можно на сайте banki.ru. Здесь можно выбрать 127 вариантов страховки от 38 надёжных страховых без наценки — представлены прямые цены на электронный полис ОСАГО. Для этого нужно просто ввести госномер, данные по автомобилю заполнятся автоматически.

Документы

Для оформления Е-ОСАГО нужны следующие документы:

  • паспорт страхователя и автовладельца;
  • водительское удостоверение (всех водителей ТС, на кого распространяется действие полиса);
  • паспорт транспортного средства (ПТС);
  • свидетельство о регистрации ТС;
  • действующая диагностическая карта.

После покупки электронного ОСАГО вы получите оригинал документа в PDF-файле на свой e-mail. Вся процедура проходит быстро и без необходимости выходить из дома.

#Транспорт
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