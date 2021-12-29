Из стартапа в бизнес: основы успешного проекта

Обычно под стартапом понимают новую компанию, но на деле всё не совсем так. Стартап («start up» запускать, англ.) — это временная организация, которая создаётся для поиска бизнес-модели. Бизнес-модель, в свою очередь, повторяется и масштабируется.
Получается, стартапы находятся в поиске подходящей модели для создания успешного бизнеса. Они ищут источники прибыли. Компании же уже имеют подходящую бизнес-модель.
Основой стартапа должна стать уникальная идея бизнеса, которая до этого не использовалась другими компаниями. Такая идея помогает открыть новый источник пользы для клиентов. При этом уникальность не означает поиск инноваций. Прежде всего, стартап — это про фокусирование на новых бизнес-моделях и росте на них.
В наше время стартап-проекту необходима разработка продающего сайта, как и полноценному бизнесу. Это увеличивает шансы успешно перейти с временной организации к постоянной, бюджетно протестировать бизнес-модель и проверить необходимость продукта на большом количестве целевой аудитории.
Продающий сайт, в свою очередь, должен сочетать в себе релевантный контент, стильный дизайн, удобный функционал и идеально продуманную структуру.
Во время своего развития стартап-проекты проходят определённые этапы. Все они носят английские названия. Основные из них:
Первый этап проекта, во время которого подтверждается необходимость в чём-либо и то, что продукт стартапа сможет решить эту проблему.
На этой ступени развития разрабатывается рабочий прототип для решения проблемы, а также выпускается альфа-версия и тестируется на наличие недочётов. Реализация стартап-проектов MVP в успешный продукт возможна при грамотной аналитике, комплексном развитии стартапа и анализе результатов с последующими выводами.
Данный этап развития наступает при условии, что MVP успешно пройден. Здесь подтверждается, что продукция стартапа имеет свой рынок сбыта (закрытая бета-версия товара).
Scale заключается в масштабировании выбранной вами бизнес-модели. Здесь уже бета-версия открыта, осуществляется выпуск потребительской версии продукции проекта.
Заключительный этап успешного стартап-проекта. На этой ступени осуществляется переход с временной организации на полноценный бизнес.
Привлечение во время стартап-проекта специалистов практически гарантирует успешный запуск бизнеса. ITprofit выстраивают полноценную диджитал-систему, которая помогает эффективно взаимодействовать со своими клиентами в интернете.
Компания работает с проектами любой сложности. ITprofit комплексно реализуют стартапы. Это может быть разработка маркетплейса, web-приложения, портала, онлайн-магазина и так далее.