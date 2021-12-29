Из стартапа в бизнес: основы успешного проекта

Основой стартапа должна стать уникальная идея бизнеса, которая до этого не использовалась другими компаниями. Такая идея помогает открыть новый источник пользы для клиентов. При этом уникальность не означает поиск инноваций. Прежде всего, стартап — это про фокусирование на новых бизнес-моделях и росте на них.