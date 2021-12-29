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Муж обвинившей врачей в бесплодии екатеринбурженки обратился к Александру Бастрыкину

29 декабря 2021, 14:41
Фото: 1MI
Муж екатеринбурженки Юлии Липинской, которой отказали в операции в Свердловской областной клинической больнице № 1, обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Мужчина просит передать дело из областного управление Следственного комитета в Москву. По словам Александра Липницкого, на Урале продолжают нарушать права его жены — так, следователь скрыл от них информацию о том, что повторная судмедэкспертиза будет проходить в столице региона, а значит, в ее проведении будут участвовать врачи больницы, которая и проходит фигурантом дела.

В письме упоминаются и другие нарушения, в частности, Юлии практически не отвечают на ее жалобы в СК, сообщает Znak.

Напомним, что в 2019 году у девушки произошла остановка сердца, и медики диагностировали у неё аномалию Эбштейна — это редкий врожденный порок сердца.

После постановки диагноза, пациентку отправили в областную клиническую больницу № 1, однако врачи отказались проводить операцию. В итоге по экстренным показателям операцию провели, но только в Чебоксарах. Далее Юлии понадобилась еще одна операция на сердце, но проводить ее врачи областной столицы также отказались. Только после остановки сердца ее все-таки прооперировали.

Также у девушки имелись показания к гинекологической операции, но ее не могли провести до операции на сердце. Из-за того что манипуляции с сердцем затягивались, у девушки развилось первичное бесплодие.

По обращениям Липинской СК было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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