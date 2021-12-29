Построенный в Екатеринбурге ледовый городок озарят два новогодних салюта

Парк Маяковского будет работать не всю новогоднюю ночь, а только до 3.00. Решение об этом согласовано с органами правопорядка, добавили в мэрии. Вход сделали бесплатным. На следующий день после праздника парк откроется в 6.00, аттракционы - в 13.00. А чтобы свердловчане не пропустили поздравление от президента РФ Владимира Путина, на территории установили большой экран для телевизионной трансляции. Дед Мороз и Снегурочка будут встречать с горожанами Новый год с 23.30 до 1.30.