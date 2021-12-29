СК в Екатеринбурге не возбудил уголовное дело по наезду трамвая на девушку

Проверка проводилась региональным управлением СК. Ее объектом был несчастный случай. Вечером 4 октября под колесами трамвая на маршруте № 1 погибла девушка-подросток. На вид ей было около 16 лет, сообщали очевидцы произошедшего.
Когда трамвай сбавил скорость, на вагон взобрались подростки, которых за такие действия называют «зацеперами». На улице 8 Марта, в районе остановки «Улица Академика Шварца», один из них сорвался со сцепки между вагонами и погиб страшной смертью: тело школьницы разрезало надвое, протащив почти 200 метров.
Проверка продолжалась более двух месяцев. Но уголовное дело в отношении водителя трамвая возбуждать не будут. В правоохранительных органах у него взяли объяснение и отпустили, сообщает E1.RU со ссылкой на свой источник в Гортрансе.