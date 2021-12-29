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СК в Екатеринбурге не возбудил уголовное дело по наезду трамвая на девушку

29 декабря 2021, 09:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге закончилась проверка по наезду трамвая на девушку. Свердловские следователи не усмотрели причин для возбуждения уголовного дела.

Проверка проводилась региональным управлением СК. Ее объектом был несчастный случай. Вечером 4 октября под колесами трамвая на маршруте № 1 погибла девушка-подросток. На вид ей было около 16 лет, сообщали очевидцы произошедшего.

Когда трамвай сбавил скорость, на вагон взобрались подростки, которых за такие действия называют «зацеперами». На улице 8 Марта, в районе остановки «Улица Академика Шварца», один из них сорвался со сцепки между вагонами и погиб страшной смертью: тело школьницы разрезало надвое, протащив почти 200 метров.

Проверка продолжалась более двух месяцев. Но уголовное дело в отношении водителя трамвая возбуждать не будут. В правоохранительных органах у него взяли объяснение и отпустили, сообщает E1.RU со ссылкой на свой источник в Гортрансе.

#Екатеринбург#Свердловская область#Оренбург#Новости УрФО#Происшествия
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