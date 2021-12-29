СК в Екатеринбурге не возбудил уголовное дело по наезду трамвая на девушку

Когда трамвай сбавил скорость, на вагон взобрались подростки, которых за такие действия называют «зацеперами». На улице 8 Марта, в районе остановки «Улица Академика Шварца», один из них сорвался со сцепки между вагонами и погиб страшной смертью: тело школьницы разрезало надвое, протащив почти 200 метров.