Машина автохама со стертым госномером была эвакуирована в Екатеринбурге

Первый раз машина привлекла внимание 23 декабря. Благодаря камерам фотовидеофиксации стало известно, что водитель пользуется номером, принадлежащим Hyundai. Сотрудники ГИБДД нагнали Lada на улице Шаумяна. Водитель — 26-летний местный житель, не смог показать водительское удостоверение, также в документах числился другой госномер. В результате машина была эвакуирована, а молодой человек получил несколько штрафов.