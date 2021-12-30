ПАО «ГАЗ» Сорокина не устраняет нарушения на свалке в Нижегородской области

Левашов рассказал: многие отходы на свалке просто лежат на земле, включая опасные. Кроме того, на объекте нет систем для сбора ливневых и талых вод, что способствует загрязнению окрестных водоемов. В результате, добавил он, данная ядовитая вода через мелкие реки стекает в Волгу. Хотя оздоровление Волги является сегодня приоритетом — для этого разработан нацпроект.