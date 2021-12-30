ПАО «ГАЗ» Сорокина не устраняет нарушения на свалке в Нижегородской области

В данный момент полигон для размещения отходов производства 3-5 классов опасности занимает свыше 61 гектара. Но руководство ПАО «ГАЗ» (Вадим Сорокин и владелец «РУСАЛа» Олег Дерипаска) хочет, чтобы жители Нижегородской области забыли о полигоне. При этом, как отмечают экологи, свалка устарела технически и морально. Мусор, который там находится, отравляет почву и воду в окрестных водоемах, пишет newsnn.ru.
Дмитрий Левашов, представитель межрегионального союза «За химическую безопасность», сообщил, что на свалке автозавода в течение многих лет складировались отходы 2-4 классов опасности, включая гальваношламы. Действующее законодательство обязывает предприятия хранить такого рода химические вещества с соблюдением определенных требований. Но полигон построен по старым СНиПам, и современное законодательство здесь не соблюдают.
Левашов рассказал: многие отходы на свалке просто лежат на земле, включая опасные. Кроме того, на объекте нет систем для сбора ливневых и талых вод, что способствует загрязнению окрестных водоемов. В результате, добавил он, данная ядовитая вода через мелкие реки стекает в Волгу. Хотя оздоровление Волги является сегодня приоритетом — для этого разработан нацпроект.
Результаты проверки Росприроднадзора показали, что полигон негативно влияет на окружающую среду.
В общей сложности надзорный орган выявил свыше 40 нарушений предприятием экологического законодательства. По 23 постановлениям о привлечении к административной ответственности на ПАО «ГАЗ» наложили штраф в размере 1,6 млн рублей.
Но предприятие Сорокина проигнорировало часть требований органов надзора. Это подтверждает решение мирового судьи Автозаводского района Нижнего Новгорода от 27 декабря. Всего устранили только 20 нарушений. Надзорный орган повторно направил руководству автозавода предписание. Срок исполнения датирован маем 2022 года.
В текущем году, добавил представитель межрегионального союза «За химическую безопасность», ПАО «ГАЗ» пыталось провести общественные слушания по проекту рекультивации свалки, но они были приостановлены. Левашов также считает, что надзорным ведомствам и природоохранной прокуратуре стоит держать ситуацию с данным полигоном на постоянном контроле.