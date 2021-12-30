Передвижная станция УГМС 17 раз фиксировала превышение бензапирена в Нижнем Тагиле

С помощью передвижной лаборатории, в зависимости от поставленных задач, можно определять как основные загрязняющие вещества — диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород и аммиак — с использованием газоанализаторов непрерывного действия, так и специфические — фенол, формальдегид, бензапирен, тяжелые металлы — с использованием автоматических аспираторов для отбора проб воздуха с последующим анализом в лаборатории,рассказали TagilCity.ru в ФГБУ «Уральское УГМС».