Сотрудники ГИБДД выяснили причину смертельного ДТП на ЕКАД

Сотрудники свердловской ГИБДД выяснили, что первая иномарка двигалась со стороны Березовского в направлении Тюменского тракта. Водитель выехал на встречную полосу, которая в тот момент была несвободной. Сидевший за рулем Volkswagen Polo 44-летний мужчина, а также пассажир, 43-летняя пассажирка, погибли от полученных травм.