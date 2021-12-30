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Сотрудники ГИБДД выяснили причину смертельного ДТП на ЕКАД

30 декабря 2021, 11:10
Фото: 1mediainvest.ru
Вечером 29 декабря на екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге произошло ДТП. Сотрудники ГИБДД выяснили его причину.

Вечером среды на 14 километре кольцевой автомобильной дороге Екатеринбурга произошла дорожная авария. Примерное в 18.50 там лоб в лоб столкнулись Skoda Kodiaq и Volkswagen Polo.

Сотрудники свердловской ГИБДД выяснили, что первая иномарка двигалась со стороны Березовского в направлении Тюменского тракта. Водитель выехал на встречную полосу, которая в тот момент была несвободной. Сидевший за рулем Volkswagen Polo 44-летний мужчина, а также пассажир, 43-летняя пассажирка, погибли от полученных травм.

Нарушитель правил дорожного движения госпитализирован. Врачи предполагают, что он получил компрессионный перелом позвоночника. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

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Личности погибших идентифицированы. Это жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Разбитую технику с дороги убрали, она свободна для движения транспорта. Расследование по факту гибели людей в ДТП продолжается.

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