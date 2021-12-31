Цены на продукты подскочили к новому году в Свердловской области

Тенденция по росту цен на овощи фиксируется уже несколько месяцев. За неделю капуста подорожала с 44,93 до 46,82 рубля (+4,21%), огурцы со 150,41 до 156,35 рубля (+3,95%), помидоры со 143,15 до 146,38 рубля (+2,26%).