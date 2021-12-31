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Цены на продукты подскочили к новому году в Свердловской области

31 декабря 2021, 03:00
Фото: 1MI
Очередное подорожание продуктов зафиксировал в регионе за неделю с 20 по 27 декабря Свердловскстат.

Тенденция по росту цен на овощи фиксируется уже несколько месяцев. За неделю капуста подорожала с 44,93 до 46,82 рубля (+4,21%), огурцы со 150,41 до 156,35 рубля (+3,95%), помидоры со 143,15 до 146,38 рубля (+2,26%).

Понижение цены с 42,44 до 42,36 рубля произошло на морковь (-0,19%), немного подешевели и яблоки: с 99,67 до 97,18 рубля (-2,58%).

По статистике за неделю до 1% в регионе подорожало мясо, сливочное и подсолнечное масло, стерилизованное молоко и молочные продукты, яйца и сахар, мука и хлеб, а также водка.

Небольшое снижение цены зафиксировано на рис, пшено и гречку, чай, соль, рыбу и курицу.

Напомним, с ноября 2020 по ноябрь 2021 цена на белокочанную капусту в Свердловской области поднялась на 85%, до 39 рублей за килограмм.

На 85% подорожала капуста за год в Свердловской области
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#Цены#Статистика#Свердловская область#Продукты#Эксклюзив#Экономика
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