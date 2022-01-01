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Похолодание до -27 градусов ждет тагильчан в середине недели

1 января 14:39
Фото: 1MI
В середине новогодних каникул столбики термометров в Нижнем Тагиле опустятся до -27 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В понедельник, 3 января, днем ожидается -2 градуса, а к вечеру похолодает до -13 градусов. Синоптики прогнозируют снегопады и западный ветер до 11 метров в секунду.

Во вторник, 4 января, дневная температура составит -14 градусов, ночная — -19 градусов. Снегопады продолжатся, ветер западный, до 9 метров в секунду.

В среду, 5 января, днем прогнозируется -20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -24 градусов. Будет ясно, веер западный до 8 метров в секунду.

В четверг, 6 января, метеорологи обещают -27 градусов ночью, а днем начнется потепление: температура воздуха составит -9 градусов. Ветер сменится на юго-восточный, до 8 метров в секунду.

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