Бездомная собака в Нижнем Тагиле чуть не погибла в подвале

Специалисты выяснили, что пес попал в подвал через так называемое слуховое окно. Эти отверстия служат для вентиляции и зимой их обычно закрывают. Не без усилий, но дворнягу достали, осмотрели и выпустили на свободу. После этого проем в стене дома закрыли.