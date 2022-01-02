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Число свердловских компаний сократилось на 10% из-за пандемии коронавируса

2 января 12:21
Фото: 1MI
На 10% упало за два года число юридических лиц и ИП на территории Свердловской области. На 1 декабря 2021 года количество юрлиц сократилось с 118,7 (1 декабря 2019 года) до 106,9 тысячи.

Как выяснилось, на момент октября 2020 года число ИП было на одном уровне — около 124 тысяч, но к февралю 2021 года цифра упала до 108,2 тысячи (на 12%). То есть свой бизнес прекращал каждый восьмой предприниматель, решили аналитики «Контура» на основе данных сервиса «Контур. Фокус».

Наибольше потери понесли предприятия, которые функционировали в сфере страхования и различных услуг. Туристическая отрасль заняла 12 место по величине падения за прошлый год (-6%). За два года цифра еще больше: с 2,2 тысячи организаций до 1,8 тысячи в декабре минувшего года.

За 2020 год число кафе и ресторанов уменьшилось на 4%, зато в 2021 году сегмент общепита вырос на 2% (до 4,9 тысячи).

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#Бизнес#Урал#Свердловская область#Пандемия#Коронавирус#Общество
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