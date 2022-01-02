Число свердловских компаний сократилось на 10% из-за пандемии коронавируса

Как выяснилось, на момент октября 2020 года число ИП было на одном уровне — около 124 тысяч, но к февралю 2021 года цифра упала до 108,2 тысячи (на 12%). То есть свой бизнес прекращал каждый восьмой предприниматель, решили аналитики «Контура» на основе данных сервиса «Контур. Фокус».