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Пожар в Сухом Логу уничтожил дом на площади 500 квадратных метров

2 января 02:34
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Инцидент в Сухом Логу произошел поздним вечером 1 января. На улице Милицейской города загорелся жилой многоквартирный дом.

Сообщение о возгорании в пожарную часть поступило в 22 часа 30 минут. На место происшествия были направлены боевые расчеты МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К тому моменту огонь уже охватил деревянные чердачные перекрытия, а также уничтожил четыре квартиры легковоспламеняющегося трехэтажного строения. Общая площадь горения к полуночи достигала 500 квадратных метров.

Борьбу с пожаром вели 27 человек. При этом было задействовано девять единиц спецтехники - приставные лестницы, автоцистерны и другие.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пока одни специалисты тушили огонь, другие выводили из опасного дома людей. Всего из продымленных квартир эвакуировали 40 жильцов, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС. Из них двое получили легкое отравление. Пострадавшие госпитализированы.

Справиться с огнем не удавалось до половины шестого утра. Только усилив группировку до 50 человек и 15 единиц техники, пожар все же получилось локализовать. В 6.00 утра открытое горение было подавлено.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В настоящее время головешки проливают водой. Параллельно с этим осуществляется разбор поврежденных конструкций. Погорельцев разместили в пункте временного размещения, созданном в ближайшей к сгоревшему доме школе. О жертвах не сообщается.

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#Сухой лог#Пожар#Эвакуация#Происшествия
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