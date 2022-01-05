TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

53-летний мужчина с испорченными зубами разыскивается в Нижнем Тагиле

5 января 09:42
Фото: 1MI
Полицейские отдела № 16 разыскивают Михаила Алексеевича Кривошеева, родившегося 17 апреля 1968 года. Мужчина перестал выходить на связь в 2019 году.

С заявлением в правоохранительные органы в ноябре 2021 года пришла его сестра из Саранска. Она рассказала, что мужчина жил в Тагиле, однако с 2019 года связь с ним прервалась. В процессе проверки стало известно, что у гражданина нет постоянного места жительства. Предполагается, что он ведет асоциальный образ жизни, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как было установлено, с 2019 года до середины лета 2020 года мужчина проживал у своего знакомого в саду Тимирязева, после чего скрылся. В день пропажи на гражданине была черная куртка, грязные синие джинсы и темные резиновые сапоги. Его рост 180 — 185 сантиметров, носит коротко-стриженные волосы рыжего цвета. Из особых примет выделяются испорченные зубы и шрам на животе после операции.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить в отдел № 16: 8(3435) 97-64-02 или по телефону 02.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, 30-летний Кирилл Жилин, который разыскивался в поселке Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым. Мужчина пропал накануне Нового года.

Пропавший неделю назад под Екатеринбургом мужчина со шрамом найден мертвым
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пропавшую девочку-подростка уже неделю разыскивают в ЕкатеринбургеПропавшая 75-летняя бабушка найдена в Нижнем ТагилеПропавший неделю назад под Екатеринбургом мужчина со шрамом найден мертвым
#Пропал#Человек#Полиция#Поиски#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25