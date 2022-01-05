53-летний мужчина с испорченными зубами разыскивается в Нижнем Тагиле

С заявлением в правоохранительные органы в ноябре 2021 года пришла его сестра из Саранска. Она рассказала, что мужчина жил в Тагиле, однако с 2019 года связь с ним прервалась. В процессе проверки стало известно, что у гражданина нет постоянного места жительства. Предполагается, что он ведет асоциальный образ жизни, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Как было установлено, с 2019 года до середины лета 2020 года мужчина проживал у своего знакомого в саду Тимирязева, после чего скрылся. В день пропажи на гражданине была черная куртка, грязные синие джинсы и темные резиновые сапоги. Его рост 180 — 185 сантиметров, носит коротко-стриженные волосы рыжего цвета. Из особых примет выделяются испорченные зубы и шрам на животе после операции.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить в отдел № 16: 8(3435) 97-64-02 или по телефону 02.
Напомним, 30-летний Кирилл Жилин, который разыскивался в поселке Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым. Мужчина пропал накануне Нового года.