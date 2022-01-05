До 14 января можно проголосовать за территории для благоустройства в Нижнем Тагиле

Каждый житель города может проголосовать на сайте «Комфортная городская среда» за те территории, что подлежат, на их взгляд, первоочередному благоустройству. Кроме того, там же можно отправить и свои предложения по благоустройству территорий.
В списке для голосования представлено 11 общественных территорий:
— Набережная реки Межевая Утка в поселке Висимо-Уткинск, где планируется устройство тротуара, лестниц, наружного освещения, зрительных мест вдоль реки у водопада, площадок для размещения скульптур и смотровых площадок, установка городской мебели и туалета, а также посадка деревьев, кустарников и газона;
— Городской сквер «Нижне-Выйский», где будут обустроены зоны отдыха, установлена детская игровая площадка, спортивная площадка с тренажерами, площадка для дрессировки и выгула собак, скейт-площадка, фонтан. Кроме того, будет оформлен центральный вход в сквер, благоустроена пляжная зона и проведены работы по озеленению;
— Территория, прилегающая к руслу реки Ежовка, а также пруд на реке. Здесь в планах организация зоны отдыха с установкой мебели и качелей, наружного освещения и дорожно-тропиночной сети, обустройство детской и спортивной площадок, прогулочных дорожек, цветников, смотровой площадки, парковки, а также строительство площадки ТКО и озеленение;
— Общественная территория у домов 5, 7 и 11 на проспекте Строителей, где могут отремонтировать лестничные марши, обустроить тротуары, пешеходные дорожки и детскую площадку, а также заняться озеленением;
— Сквер «Строителей» и площадь перед домом 22 на улице Окунева. Тут в планах асфальтирование парковок, устройство тротуаров, восстановление цветников, ремонт постамента памятника «Строителям» и установка его подсветки, установка мебели и видеокамер. Кроме того, будут проведены мероприятия по водоотведению и озеленению, установлено наружное освещение;
— Площадь перед зданием Машиностроительного техникума на проспекте Вагоностроителей. Тут запланирован ремонт тротуара, рабаток, лестничных спусков и постамента памятника. Также будет проведено озеленение, поставлена мебель и установлен остановочный комплекс;
— Парк поселка Рудник III Интернационала. Запланированы следующие работы: санитарная очистка территории от засохших и переросших насаждений, устройство пешеходно-тропиночной сети, установка городской мебели, устройство наружного освещения, устройство пощадки для мини-футбола, устройство спортивной площадки с установкой тренажеров и гимнастического оборудования, устройство площадок для отдыха, устройство сцены, установка системы видеонаблюдения;
— Пешеходная территория от здания «Почта России» на Черноисточинском шоссе 19 до местного проезда Черноисточинского шоссе. Здесь отремонтируют покрытие парковок, установят видеонаблюдение и наружное освещение, установят детский игровой комплекс, проведут озеленение и улучшат дорожно-тропиночную сеть;
— Парк имени Горького. В планах: устройство ограждения вокруг парка, обустройство главного входа в парк и парковок для автотранспорта, ремонт и развитие дорожно-тропиночной сети, устройство велодорожек, обустройство детских игровых площадок с установкой игрового оборудования и спортивных игровых площадок для занятий футболом, баскетболом, волейболом, строительство туалета, развитие системы наружного освещения, озеленение;
— Сквер «Пионерский» на проспекте Ленина, где отремонтируют тротуары, установят мебель, модернизируют систему освещения, обустроят площадки для отдыха и детскую игровую площадку, а также установят систему видеонаблюдения;
— Комсомольский сквер. Запланировано развитие дорожно-тропиночной сети, ремонт тротуаров и фонтана, благоустройство территории вокруг памятника Демидову, установка туалета и мебели, озеленение, устройство площадок для отдыха. Также будут установлены скульптуры и система видеонаблюдения.
Голосование продлится до 14 января.