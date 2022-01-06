Очевидцев ДТП со скорой разыскивают в Екатеринбурге

Водители иномарки и скорой помощи, попавшие в ДТП в Екатеринбурге, разыскивают очевидцев аварии. По словам родственников управлявшего иномаркой свердловчанина, медики выехали на перекресток на «красный» без спецсигналов и проблесковых маячков.