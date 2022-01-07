Ключи Нижнего Тагила

На Ключах прошло моё детство. Видел, как кипела работа в Главном карьере Высокогорского ГОКа, поднимался на его отвалы, любовался с его высот панорамой Нижнего Тагила. Кстати, Высокая-не единственная гора в окрестностях Ключей. Рядом гора Голый Камень, давшая новое название микрорайону, в который входит и его историческая часть Ключи. У этой горы люди жили издавна, археологи обнаружили там стоянки древнего человека. А гора Долгая — это наша современность, лыжные трассы и трамплины, уже имеющие мировое признание.Очерчивает с двух сторон Ключи узкоколейка. В 1895 году по ней открыли движение от станции Узловая (Кедун-Быково) до Антоновска. Позднее узкоколейку проложили до Висимо-Уткинска, сделали ветку до станции Остяк около Уральца. Станция Узловая соединила Нижнетагильский завод имени Куйбышева с рудником и станциями Гора Высокая и Смычка. Позднее на Узловой (Кедун-Быково) построили депо, вокзал и другое.