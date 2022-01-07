Опасные горки ликвидированы на трех улицах Екатеринбурга

Опасными считаются горки, на которых можно получить травмы или выехать под колеса автомобиля. Во время зимних каникул таких горок в областной столице появляется больше, как и детей на них. Ввиду этого инспекторы ГИБДД проводят рейды по выявлению таких горок и ведут профилактические беседы с юными екатеринбургцами.
Непосредственно ликвидацией опасных для детей горок занимаются коммунальные службы. Сообщать о таких горках и придорожных снежных валах, на которых играют дети, следует по телефону 02, сообщили в отделении пропаганды екатеринбургского ОГИБДД.