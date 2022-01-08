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На 81 году жизни скончался бывший ректор Уральского юридического университета

8 января 10:03
Фото: пресс-служба правительства Свердловской области
В одной из больниц Екатеринбурга скончался бывший глава Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор Виктор Перевалов.

Виктор Перевалов родом из села Большая Грязнуха Каменского района Челябинской области. Он является Заслуженным юристом Российской Федерации и известен своим участием в разработке проекта Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, и федеральной программы развития системы юридического образования в России.

Всего же на счету Перевалова более 130 научных работ. Учебник «Теория государства и права» в соавторстве с Виктором Корельским и сейчас является одним из лучших в России, сообщает портал Е1 со ссылкой на свои источники.

Уральский государственный юридический университет, которому Виктор Перевалов отдал много лет, сейчас помогает семье в организации похорон.

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