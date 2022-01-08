На 81 году жизни скончался бывший ректор Уральского юридического университета

Виктор Перевалов родом из села Большая Грязнуха Каменского района Челябинской области. Он является Заслуженным юристом Российской Федерации и известен своим участием в разработке проекта Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, и федеральной программы развития системы юридического образования в России.
Всего же на счету Перевалова более 130 научных работ. Учебник «Теория государства и права» в соавторстве с Виктором Корельским и сейчас является одним из лучших в России, сообщает портал Е1 со ссылкой на свои источники.
Уральский государственный юридический университет, которому Виктор Перевалов отдал много лет, сейчас помогает семье в организации похорон.